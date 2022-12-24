Роналдо: «Мбаппе мог стать лучшим игроком ЧМ-2022, он это заслужил. Глядя на него, вспоминаю свои лучшие моменты»

Теги ПСЖ Роналдо Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо прокомментировал выступление Килиана Мбаппе на ЧМ.

«Он провел прекрасный чемпионат мира – с первого матча и до последнего. Даже тогда, когда забить не удавалось, как в играх с Англией и Марокко, он играл решающую роль, отдавая умные передачи.

В финале он был великолепен и забил четыре раза, включая серию пенальти. У него потрясающая техника, его почти невозможно остановить. Он мог бы стать лучшим футболистом турнира, он заслуживает этого.

На чемпионате мира было много быстрых форвардов, но он быстрее всех, причем с огромным отрывом.

Когда я смотрю на него, то вспоминаю о своих лучших моментах. Он точно знает, как воспользоваться свободными зонами, как действовать непредсказуемо и с мячом, и без него, как выжать максимум в любой дуэли. Он впечатляет», – заявил Роналдо.

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55 комментариев

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Doug DeMuro99
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Может это популистский коммент и меня заминусят, но по хорошему Мбаппе нужно ставить ультиматум по уходу Лео из клуба (за одну только идею показывать кубок Парижанам и за насмешки над куклой с лицом Мбаппе) или уходить из ПСЖ самому, вот тогда реально посмотрим что сможет нападение в лице Месси и Неймара, ИМХО Лео победил конечно, но это победа Аргентины как команды больше, вот Мбаппе уже на ЧМ доказал что он топ и вытащил за уши Францию в игру обратно, Аргентинские песни и пляски кончатся впереди пол сезона в ПСЖ вот и посмотрим кто реальный топ на длинной дистанции (не фанат никаких фруктов по имени Рон....у)
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Muhammad Juraev
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Ответ Геннадий Тимченко
Я и пенальти посчитал - ведь вратарь пропустил в финале от одного человека 4 гола, причем три с пенальти... Не смог отбить ни один, поэтому теперь и истерит🤣
Истерит?!)
Наверное трудно ему с кубком чемпиона мира и лучшего вратаря турнира 😂😂😂
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Muhammad Juraev
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, ещё и с голландцами рукой себе подыграл и карточку за это не получил...
А ещё из-за него у вас горящие пуканы)
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predMBAPPE
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну были моменты, когда он финтами проходил нескольких игроков соперника легко и непринужденно... Да и кто до него в финале 4 гола забивал, да так, что вратаря соперников до сих пор корёжит❓
Мбаппе пенками сломал психику Мартинеса да так что тот его в гробу сжёг)
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akrets
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Мессиненавистники отсиделись после салюта в честь чемпионов мира, отряхнулись, отдышались- развернули новый стяг борьбы за веру (старый с Кришем утрачен в боях). И вечный бой...
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Marcus-light
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Ответ Kenai Tahov
Ну не знаю, так усаживать защитников и вратарей на попы финтами, как это делал Роналдо, Черепашка точно не умеет.
Роналдо: Мбаппе напоминает меня. Комментаторы спортса: пфф, чушь, откуда ему знать)
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Геннадий Тимченко
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Ответ Muhammad Juraev
Это получается Месси хет-трик сделал в финале?!
Да, ещё и с голландцами рукой себе подыграл и карточку за это не получил...
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Алексей Венедиктов
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King 🤴
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che kaif
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Ответ Bazilic
Франция ещё от Англии должна была вылетать
Арги от Саудовской Аравии должны были еще вылетать но те в плей оф не вышли
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TheCreator
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Ответ Геннадий Тимченко
Я и пенальти посчитал - ведь вратарь пропустил в финале от одного человека 4 гола, причем три с пенальти... Не смог отбить ни один, поэтому теперь и истерит🤣
Та думаю ему насрать , просто он вот такой вот человек не самого большого ума, что то на подобии Гронковски из американского футбола, если слышали о нём. Я понимаю почему у людей горит, но ничего криминального в этом не вижу, ну обычный же трэш ток, веселье и так далее, на поле он никого не ломает, матерей , сестер игроков не оскорбляет .
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che kaif
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Ответ Экспертное мнение
По xG Аргентина оказалась лучше всех соперников на этом ЧМ, кроме Мексики (там ничья). По игре Арги лучшая команда турнира и заслуженный чемпион. Франция по игре была хуже Польши и Англии, ввезли на классе, еще тогда писал тут "Франция идёт на спад", все конечно поржали с этого. Но англичанам французы прямо очень прилично уступили по xG, таких отскоков у Аргов не было.
А ну если хG то ок
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BlackBart
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Ответ Футбол_это_жизнь
Голова на 15-20 сантиметров левее и выше?
повтор с другого ракурса посмотри
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Haci Ceferli
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Ответ Mark Safaniev
Я грешном делом подумал это Криштиану Роналдо сказал… а нет)
Кринж еще с ума не сошел чтобы похвалить кого-то больше чем себя...думай что говоришь!)
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Экспертное мнение
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Ответ che kaif
Аргентина всего лишь отскочила в серии пенальти. Где она там была лучше как команда большой вопрос
По xG Аргентина оказалась лучше всех соперников на этом ЧМ, кроме Мексики (там ничья). По игре Арги лучшая команда турнира и заслуженный чемпион. Франция по игре была хуже Польши и Англии, ввезли на классе, еще тогда писал тут "Франция идёт на спад", все конечно поржали с этого. Но англичанам французы прямо очень прилично уступили по xG, таких отскоков у Аргов не было.
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Muhammad Juraev
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Ответ Пенс
мог и должен был, но с самого начала дешёвой постановки нам дали понять, что на повестке дня другой персонаж. Хотя это и хорошо. Килли не нужны левые цацки. От того же мвп ЧМ 2014 до сих пор несёт за сотни километров :)
Вуааахахахахахахах
Как же я рад, что Лео взял ЧМ и подорвал ваши пуканы 🤣🤣🤣🤣
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Muhammad Juraev
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну были моменты, когда он финтами проходил нескольких игроков соперника легко и непринужденно... Да и кто до него в финале 4 гола забивал, да так, что вратаря соперников до сих пор корёжит❓
Это получается Месси хет-трик сделал в финале?!
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Пол Ганарара:
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Ответ Mark Safaniev
Я грешном делом подумал это Криштиану Роналдо сказал… а нет)
тоже. хотел даже написать, что в мировом футболе образовался эпичный фрик
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Bazilic
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Ответ che kaif
Аргентина всего лишь отскочила в серии пенальти. Где она там была лучше как команда большой вопрос
Франция ещё от Англии должна была вылетать
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Пол Ганарара:
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну были моменты, когда он финтами проходил нескольких игроков соперника легко и непринужденно... Да и кто до него в финале 4 гола забивал, да так, что вратаря соперников до сих пор корёжит❓
вратаря соперников, я думаю, корежит с самого рождения, но повод обратить на него внимание мы получили только сейчас
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Геннадий Тимченко
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Ответ TheCreator
Откуда ты взял 4 гола? Разве послематчевые пенальти учитываются? Да и вообще, игрок из "4" голов забил 3 с пенальти, молодец конечно, но с игры забивать как то тяжелее.
Я и пенальти посчитал - ведь вратарь пропустил в финале от одного человека 4 гола, причем три с пенальти... Не смог отбить ни один, поэтому теперь и истерит🤣
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phaetton
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Ответ Пенс
мог и должен был, но с самого начала дешёвой постановки нам дали понять, что на повестке дня другой персонаж. Хотя это и хорошо. Килли не нужны левые цацки. От того же мвп ЧМ 2014 до сих пор несёт за сотни километров :)
это не достаточно толсто для них, нужно ещё жирнее
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che kaif
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Ответ Sevuska
Да , Мбаппе был лучшим на этом чемпионате , и сыграл великолепный финал , забив 4 гола . Но футбол - игра командная , и Аргентина как команда была лучше в этом матче .
Аргентина всего лишь отскочила в серии пенальти. Где она там была лучше как команда большой вопрос
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Футбол_это_жизнь
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Ответ BlackBart
там игру рукой никто кроме глоров Месси не увидел. у глоров Месси голова в руку превратилась
Голова на 15-20 сантиметров левее и выше?
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TheCreator
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну были моменты, когда он финтами проходил нескольких игроков соперника легко и непринужденно... Да и кто до него в финале 4 гола забивал, да так, что вратаря соперников до сих пор корёжит❓
Откуда ты взял 4 гола? Разве послематчевые пенальти учитываются? Да и вообще, игрок из "4" голов забил 3 с пенальти, молодец конечно, но с игры забивать как то тяжелее.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Пенс
мог и должен был, но с самого начала дешёвой постановки нам дали понять, что на повестке дня другой персонаж. Хотя это и хорошо. Килли не нужны левые цацки. От того же мвп ЧМ 2014 до сих пор несёт за сотни километров :)
Как же вас всех корёжит и как это прекрасно.
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