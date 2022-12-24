Роналдо: «Мбаппе мог стать лучшим игроком ЧМ-2022, он это заслужил. Глядя на него, вспоминаю свои лучшие моменты»
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо прокомментировал выступление Килиана Мбаппе на ЧМ.
«Он провел прекрасный чемпионат мира – с первого матча и до последнего. Даже тогда, когда забить не удавалось, как в играх с Англией и Марокко, он играл решающую роль, отдавая умные передачи.
В финале он был великолепен и забил четыре раза, включая серию пенальти. У него потрясающая техника, его почти невозможно остановить. Он мог бы стать лучшим футболистом турнира, он заслуживает этого.
На чемпионате мира было много быстрых форвардов, но он быстрее всех, причем с огромным отрывом.
Когда я смотрю на него, то вспоминаю о своих лучших моментах. Он точно знает, как воспользоваться свободными зонами, как действовать непредсказуемо и с мячом, и без него, как выжать максимум в любой дуэли. Он впечатляет», – заявил Роналдо.
Наверное трудно ему с кубком чемпиона мира и лучшего вратаря турнира 😂😂😂
Как же я рад, что Лео взял ЧМ и подорвал ваши пуканы 🤣🤣🤣🤣