Логинов о сравнении с Месси: «У меня и у него есть золотая медаль с ЧМ. Но думаю, Латыпов слукавил»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная России Александр Логинов Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов высказался о сравнении с Лионелем Месси.

«Саня похож на Месси, когда с бородой. Думаю, он саратовский Месси», – ранее сказал трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов.

– Слышал, конечно (о сравнении), но думаю, он (Латыпов) слукавил. Думаю, он провел аналогию с тем, что у меня и Месси есть золотая медаль с чемпионата мира, – сказал Логинов, сегодня занявший 12-е место в суперспринте на Кубке Содружества в Рязани.

– Как тебе такая дисциплина как суперспринт?

– Достаточно сумбурная гонка, где многое решет скорострельность и доля везения, если сложные погодные условия, как сегодня. Могу сказать, что на данном этапе стреляю чуть медленнее, есть такая проблема, которая на последнем рубеже меня отвлекла.

Мое функциональное состояние улучшилось, я потихоньку восстанавливаюсь. В сентябре и октябре я практически не тренировался из‑за проблем со здоровьем, – рассказал Логинов.

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7 комментариев

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Любовь Гончарова
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В данном случае о Логинове лучше ничего не писать .
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Football poet
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Так Месси и Кубок мира по футболу еще никогда не оскорбляли!
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Iuasamotu
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Месси ещё и олимпийский чемпион. А такое Логинову точно не под силу
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Bazilic
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Ответ Великий Алонсо
Логинов лучше чем Месси, объективно.
Фуркад лучше чем Алонсо, объективно
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Великий Алонсо
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Логинов лучше чем Месси, объективно.
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volga_olga
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Стрельбы пока вообще нет, да и ход так себе. Надеюсь, после НГ будет лучше.
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Booligan
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Белорусы капец везучие, а вы неудачники
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