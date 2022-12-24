Логинов о сравнении с Месси: «У меня и у него есть золотая медаль с ЧМ. Но думаю, Латыпов слукавил»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов высказался о сравнении с Лионелем Месси.

«Саня похож на Месси, когда с бородой. Думаю, он саратовский Месси», – ранее сказал трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Эдуард Латыпов.

– Слышал, конечно (о сравнении), но думаю, он (Латыпов) слукавил. Думаю, он провел аналогию с тем, что у меня и Месси есть золотая медаль с чемпионата мира, – сказал Логинов, сегодня занявший 12-е место в суперспринте на Кубке Содружества в Рязани.

– Как тебе такая дисциплина как суперспринт?

– Достаточно сумбурная гонка, где многое решет скорострельность и доля везения, если сложные погодные условия, как сегодня. Могу сказать, что на данном этапе стреляю чуть медленнее, есть такая проблема, которая на последнем рубеже меня отвлекла.

Мое функциональное состояние улучшилось, я потихоньку восстанавливаюсь. В сентябре и октябре я практически не тренировался из‑за проблем со здоровьем, – рассказал Логинов.