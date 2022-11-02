Полузащитник «Челси» Жоржиньо может продолжить карьеру в Серии А или .

По данным Diario Sport, на футболиста сборной Италии претендуют и . Они уже совершили ряд шагов с целью подписания хавбека в качестве свободного агента летом 2023 года.

Утверждается, что «Барселоне» будет сложнее заключить сделку, поскольку сперва придется сократить расходы на зарплаты другим игрокам. В этой ситуации она больше рассчитывает на привлекательность ее проекта и то, что Жоржиньо уже играл в Италии.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в и забил два гола с пенальти. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» предложил Жоржиньо контракт с сохранением зарплаты в 120 тысяч фунтов в неделю. Хавбек хочет повышения на 30 тысяч – как у Аспиликуэты