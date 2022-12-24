Месси останется в «ПСЖ» и подпишет контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты (Гильем Балаге)

решил остаться в « ».

Форвард сборной принял такое решение после четырех месяцев переговоров его отца и агента Хорхе с директором «ПСЖ» и президентом клуба , сообщает журналист Гильем Балаге.

Сейчас у Месси контракт по схеме «2+1». «ПСЖ» предлагает аргентинцу новое соглашение по схеме «1+1», которое вступит в силу по окончании сезона. Все уже почти согласовано, от срока до зарплаты, которая превысит нынешнюю.

Статистику Месси можно изучить здесь.