Месси останется в «ПСЖ» и подпишет контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты (Гильем Балаге)
Лионель Месси решил остаться в «ПСЖ».
Форвард сборной Аргентины принял такое решение после четырех месяцев переговоров его отца и агента Хорхе с директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, сообщает журналист Гильем Балаге.
Сейчас у Месси контракт по схеме «2+1». «ПСЖ» предлагает аргентинцу новое соглашение по схеме «1+1», которое вступит в силу по окончании сезона. Все уже почти согласовано, от срока до зарплаты, которая превысит нынешнюю.
Статистику Месси можно изучить здесь.
Будем надеяться.
в 1998 тоже не повезло. Батистута в штангу на 80 минуте пробил, потом судья чистый пенальти не поставил и Ортега животное врубил и сразу же Голландия великий гол забила.
в 2006 вы сами написали.
За 2010 вопросов нет.
Ну на трех ЧМ минимум не повезло...
ААА я топовые команды перечислил только.
2018 не берем, там была самая слабая Аргентина за полвека, но в 2014
в финале по моментам 3:0
плюс 200% пенальти за атаку коленом на Игуаина во втором тайме не дали, которая щас бы пенальти была.
Т.е. 4 случая назвал уже.
Голландия 1998 класснее? - ровня
Англия 2002 класнее? - ровня
про 2006 вы сказали
за 2010 нет вопросов
Германия 2014 класнее? - ровня
Не Бавария, так Реал по традиции вышвернет Катар из ЛЧ.
Мбаппе будет рвать
Месси на роль второго плана уйдет
ПСЖ 98% ЛЧ возьмет
им часто (как и Аргентине между 1986 и 2022) не везло
в этом сезоне, видимо, все окупится также
у них два лучших игрока планеты + Неймар
Мбаппе щас рвать и метать будут
а ЛЧ исторически в год после ЛЧ берут команды со звездами ЧМ в составе в решающих стадиях:
Милан 2007, Барселона 2011, Барселона 2015
ПСЖ главный фаворит ЛЧ в этом сезоне.
100% выиграют
Мбаппе думаю летом уедет после победы в ЛЧ