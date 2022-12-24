Месси останется в «ПСЖ» и подпишет контракт по схеме «1+1» с увеличением зарплаты (Гильем Балаге)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Хорхе Месси Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Гильем Балаге Футбол

Лионель Месси решил остаться в «ПСЖ».

Форвард сборной Аргентины принял такое решение после четырех месяцев переговоров его отца и агента Хорхе с директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, сообщает журналист Гильем Балаге.

Сейчас у Месси контракт по схеме «2+1». «ПСЖ» предлагает аргентинцу новое соглашение по схеме «1+1», которое вступит в силу по окончании сезона. Все уже почти согласовано, от срока до зарплаты, которая превысит нынешнюю.

Статистику Месси можно изучить здесь.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Должен в этом сезоне ПСЖ взять Лигу Чемпионов.
А когда ещё и самое главное с кем , если не в этом году.
Будем надеяться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny20
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Блуждающий странник
Повышение зарплаты в 35. Такое было раньше у футболистов?
GOAT заслужил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
возьмут Мбаппе щас рвать и метать будут а ЛЧ исторически в год после ЛЧ берут команды со звездами ЧМ в составе в решающих стадиях: Милан 2007, Барселона 2011, Барселона 2015
Вы хотите сказать Мбпапе поможет Месси чтобы он взял все призы в следующем году?😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheCreator
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Финский производитель
Мне на самом деле очень интересно, как именно сейчас Месси будет играть за клуб. Теперь, когда на него уже вообще больше ничего не давит и он выиграл всё, что только придумать можно. Не исключаю даже варианта, что Лео добровольно станет в каком-то смысле "лейтенантом" Мбаппе, чтобы помогать тому покорять новые вершины и рекорды. Как в своё время Роналдиньо благословил самого Лионеля на великие свершения, может быть, и он сам сделает так же с Мбаппе. Перед Киллианом маячит заочная дуэль с Холандом за звание лучшего футболиста третьего десятилетия XXI века. Помощь такого гения, как Месси, ему точно не помешает.
Одна проблема, Мбаппе тот ещё говнюк, который будет разлагать атмосферу по случаю и без.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktor_SV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Блуждающий странник
Повышение зарплаты в 35. Такое было раньше у футболистов?
В резюме новое достижение добавилось. За него подняли. Это как повышение зарплаты после получения сертификата о повышении квалификации.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VMX1389
Где это Аргентине не везло? Более менее не повезло только в 2006 году, все остальное время их обыгрывали более классные соперники,
в 2002 хоть и в группе вылетели - по всем метрикам классно отыграли и в каждой игре преимущество имели, там тренер-самодур все испортил, со своей маниакальной верой в 3-4-3 (3-6-1). Скалони на этом ЧМ показал, что такое гибкость.
в 1998 тоже не повезло. Батистута в штангу на 80 минуте пробил, потом судья чистый пенальти не поставил и Ортега животное врубил и сразу же Голландия великий гол забила.
в 2006 вы сами написали.
За 2010 вопросов нет.
Ну на трех ЧМ минимум не повезло...
ААА я топовые команды перечислил только.
2018 не берем, там была самая слабая Аргентина за полвека, но в 2014
в финале по моментам 3:0
плюс 200% пенальти за атаку коленом на Игуаина во втором тайме не дали, которая щас бы пенальти была.
Т.е. 4 случая назвал уже.
Голландия 1998 класснее? - ровня
Англия 2002 класнее? - ровня
про 2006 вы сказали
за 2010 нет вопросов
Германия 2014 класнее? - ровня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
чисто из суеверия думаю остаться решил, т.к. игроком этого клуба стал чемпионом мира, что в родной Барселоне не вышло. ПСЖ главный фаворит ЛЧ в этом сезоне. 100% выиграют Мбаппе думаю летом уедет после победы в ЛЧ
Суеверие заключается в том, что Барса не может просто его подписать, все рычаги уже передёргали. Да и надо это ему? Стресс от перехода уже прошёл, осталась команда, в которой комфортно и хорошие партнёры, а Барселону придётся опять тянуть на старости лет, пасуя на бестолкового Дебмеле...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juve per sempre
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
так и будет Мбаппе будет рвать Месси на роль второго плана уйдет ПСЖ 98% ЛЧ возьмет им часто (как и Аргентине между 1986 и 2022) не везло в этом сезоне, видимо, все окупится также у них два лучших игрока планеты + Неймар
У Сити изначально команда была лучше, плюс они получили Холлана, который не уступает Мбаппе и Альвареса на скамейку, который феерил на ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ghost Power
Имя Фамилия повесится 😂
Тут ещё и персонаж "Роман" пропал куда-то, после победы сборной Аргентины)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VMX1389
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
так и будет Мбаппе будет рвать Месси на роль второго плана уйдет ПСЖ 98% ЛЧ возьмет им часто (как и Аргентине между 1986 и 2022) не везло в этом сезоне, видимо, все окупится также у них два лучших игрока планеты + Неймар
Где это Аргентине не везло? Более менее не повезло только в 2006 году, все остальное время их обыгрывали более классные соперники,
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Повышение зарплаты в 35. Такое было раньше у футболистов?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ghost Power
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Имя Фамилия повесится 😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EchteLiebe09
Было бы круто, если возьмёт ЛЧ и ЗМ в этом сезоне ЧМ+ЛЧ+ЗМ. Звучит мощно
на рот он возьмет в этом сезоне
Не Бавария, так Реал по традиции вышвернет Катар из ЛЧ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Сезон может получиться космическим если Месси возьмёт и лигу чемпионов. А чм и зм у него уже в кармане! Такого помоему не у кого ещё не было !
Должен в этом сезоне ПСЖ взять Лигу Чемпионов.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Надеюсь Лео сможет взять ещё 1 ушастого
Пожалей хейтеров, совсем сгорят)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мадрид наказывает!
Алчный дояр.
Так Кринжа7 уже выставили за дверь из МЮ и теперь он будет доить клубы в Саудовской Аравии.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Кто-то чемпион мира и в 35 лет подписывает контракт с увеличением зп, а кто-то завистливый казах живущий в комнате с 3 братьями 🤣
это ты про себя что ли? только ты ж не казах, а таджик)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе в слезах звонит Макарону и просит разрешения уйти в "Реал"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Финский производитель
Мне на самом деле очень интересно, как именно сейчас Месси будет играть за клуб. Теперь, когда на него уже вообще больше ничего не давит и он выиграл всё, что только придумать можно. Не исключаю даже варианта, что Лео добровольно станет в каком-то смысле "лейтенантом" Мбаппе, чтобы помогать тому покорять новые вершины и рекорды. Как в своё время Роналдиньо благословил самого Лионеля на великие свершения, может быть, и он сам сделает так же с Мбаппе. Перед Киллианом маячит заочная дуэль с Холандом за звание лучшего футболиста третьего десятилетия XXI века. Помощь такого гения, как Месси, ему точно не помешает.
так и будет
Мбаппе будет рвать
Месси на роль второго плана уйдет
ПСЖ 98% ЛЧ возьмет
им часто (как и Аргентине между 1986 и 2022) не везло
в этом сезоне, видимо, все окупится также
у них два лучших игрока планеты + Неймар
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе сейчас устроит скандал! Не захочет видеть рядом с собой человека который своим присутствием , будет отвлекать все внимание на себя!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
ЧМ ЗМ считай у него уже в кармане, остаётся только ЛЧ
возьмут
Мбаппе щас рвать и метать будут
а ЛЧ исторически в год после ЛЧ берут команды со звездами ЧМ в составе в решающих стадиях:
Милан 2007, Барселона 2011, Барселона 2015
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remy Cabella
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Искуственный интеллект
Копу взял,ЧМ взял,а ЛЧ давно не было,думаю в этом сезоне у ПСЖ лучшие шансы на ушастого
Надо Ульрайха хорошенько продырявить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
С чего бы?
Месси, Мбаппе, Неймар, в отличной форме в этом сезоне и выступают за одну команду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фанат Лионеля Месси
Надеюсь Лео сможет взять ещё 1 ушастого
Комментарий скрыт
+2
-14
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чисто из суеверия думаю остаться решил, т.к. игроком этого клуба стал чемпионом мира, что в родной Барселоне не вышло.
ПСЖ главный фаворит ЛЧ в этом сезоне.
100% выиграют
Мбаппе думаю летом уедет после победы в ЛЧ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий