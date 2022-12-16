Сперцян – лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона. Он забил 9 голов и сделал 5 передач в 16 матчах
Эдуард Сперцян стал лучшим игроком первой части сезона в составе «Краснодара».
За 22-летнего полузащитника проголосовало 22,42 % респондентов. Эдуард забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 16 матчах сезона Мир РПЛ.
Второе место в рейтинге занял 23-летний вратарь Матвей Сафонов, получивший 14,09 % голосов. Голкипер провел 17 игр в этом сезоне, пять из них – на ноль.
На третьей строчке в опросе расположился 24-летний полузащитник Ильзат Ахметов. Свой голос за хавбека отдали 10,89 %. Он забил 2 гола и сделал 2 передачи в 15 играх чемпионата.
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