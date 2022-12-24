Митрюшкин о Европе и игроках из России: «Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет. Хотелось развеять миф, что мы недружелюбные»
Антон Митрюшкин рассказал, почему российские вратари не очень востребованы за рубежом.
«Я все-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре.
Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!».
Переход Лунева в «Байер»? С Андреем мы общаемся довольно часто. Ему самому хочется быть лучше в игре ногами. На линии – все русские вратари хорошие. А вот игра ногами – другое», – сказал вратарь «Химок».
Митрюшкин ранее выступал в Швейцарии за «Сьон», в Германии – за «Динамо» из Дрездена и «Фортуну».
Такая вот дружба.