Митрюшкин о Европе и игроках из России: «Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет. Хотелось развеять миф, что мы недружелюбные»

Теги Байер Химки премьер-лига Россия бундеслига Германия Андрей Лунев Антон Митрюшкин Футбол

Антон Митрюшкин рассказал, почему российские вратари не очень востребованы за рубежом. 

«Я все-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре.

Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!».

Переход Лунева в «Байер»? С Андреем мы общаемся довольно часто. Ему самому хочется быть лучше в игре ногами. На линии – все русские вратари хорошие. А вот игра ногами – другое», – сказал вратарь «Химок».

Митрюшкин ранее выступал в Швейцарии за «Сьон», в Германии – за «Динамо» из Дрездена и «Фортуну».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куцыаи ллшшн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Миф развеяли, оказалось, что это правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куцыаи ллшшн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вчера только карлан говорил, что продолжает считать украинцев братским народом, а сегодня обстреливает российский же в соответствии с конституцией рф город Херсон.
Такая вот дружба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tok7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То что Украина не в руинах говорит о нашем дружелюбии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отлично развеиваете уже более 300 дней👍🏻
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дикари, есть дикари...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Кто тут нас боится? Выходи по одному".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Митрюшкин в Европе придерживался своего уровня. Средний вратарь в средних командах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Украина, как никто, познала на себе наше дружелюбие.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы дружелюбные демилитаризаторы
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий