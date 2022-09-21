«И Асенсио против нас играл, и Мбаппе – мы не были хуже. Если бы нас так развивали, мы бы все играли в Бундеслиге». Форвард «Амкала» Гасилин о своем поколении

Теги Шальке премьер-лига Россия Джамалдин Ходжаниязов Алексей Гасилин Антон Митрюшкин Дмитрий Баринов Александр Зуев Александр Головин Рифат Жемалетдинов Рамиль Шейдаев Никита Чернов Амкал Футбол

Алексей Гасилин высказался об уровне российских игроков из своего поколения. 

– Из той молодежной сборной России (до 17 лет), вместе с которой ты стал чемпионом Европы в 2013 году, вышло немало игроков, которые достигли определенных успехов – Головин, Баринов, Жемалетдинов, Митрюшкин, Гасилин…

– …Есть еще и Чернов, и Шейдаев, который с «Карабахом» достаточно успешно играет в Лиге Европы. Есть Ходжаниязов… Практически все заиграли. У нас в Премьер-лиге они бы все играли. И Зуев, который сейчас в «Химках», а был и в «Рубине», и в «Ростове»…

– Это поколение – одно из самых успешных за последние годы. Но что произошло дальше?

– У нас нет нормального перехода во взрослый футбол, и тогда не было. Но сейчас хотя бы наши ведущие клубы стали отпускать молодых игроков в аренду.

Мы все были с ведущих академий – «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и так далее. Но не было доверия. Ты можешь быть сильным в 18 лет, но «Зенит» – команда, которая хочет выигрывать, и им нужны готовые футболисты здесь и сейчас. Трудно было конкурировать с такими мастерами.

Когда я играл в аренде в «Шальке», а я туда приехал после чемпионата Европы U-19 в 2015 году, в их составе были Лерой Сане и Тило Керер, который был в «ПСЖ», а сейчас в «Вест Хэме» играет. Они были со мной одного уровня. Я и забивал больше, и отдавал. Тот же вратарь Александер Нюбель, который с Саней Головиным сейчас в «Монако» играет. Они все были со мной в «Шальке-2». И у них есть понимание, что своего игрока надо воспитывать и продавать.

Они в том сезоне дали Лерою Сане сыграть 18 игр, он забил три-четыре мяча и его продали за 50 миллионов в «Манчестер Сити». Наверное, «Зенит» мог бы у нас так же делать, но у нас команды не заточены на продажу своих игроков. Хотя могли бы. Мне показалось, что в тот момент у нас не было такого перехода между юношеским футболом и взрослым.

Мы были не слабее, чем ведущие игроки Европы – и Асенсио против нас играл, и Мбаппе. Это показывали и наши результаты. Мы не были хуже их. Может быть, если бы нас так развивали, то мы бы все, наверное, играли в Бундеслиге, – сказал нападающий «Амкала».

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