Митрюшкин об отношении к нему в Европе после 24 февраля: «Ничего плохого не заметил. Все было отлично»

Вратарь «Химок» рассказал, мог ли продолжить карьеру в Европе.

Прошлый сезон голкипер провел в дрезденском «Динамо» во второй Бундеслиге. До этого он играл в Швейцарии за «Сьон». В июле 2022 года россиянин на правах свободного агента присоединился к «Химкам».

«Когда «Химки» на меня вышли, я сразу согласился, потому что понимал, что на тот момент это было лучшее предложение и развитие событий.

Отношение ко мне в Европе после 24 февраля? Ничего плохого не заметил. Все было отлично.

Я играл как раз в марте-апреле – никаких проблем не было. Ни давления со стороны партнеров, клуба, ни в бытовом плане. Все было спокойно», – сказал Митрюшкин.

В текущем сезоне Антон Митрюшкин сыграл за «Химки» в двух матчах Фонбет Кубка России. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.