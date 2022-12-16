У adidas дефицит футболок Месси, компания не ожидала столь высокого спроса. Растет выпуск подделок

Adidas не в состоянии удовлетворить спрос на футболки форварда .

Как передает Marca, немецкий производитель спортивной одежды столкнулся с дефицитом футболок сборной с 10-м номером по всему миру и во всех размерных категориях.

Компания предполагала, что продукция будет продаваться очень хорошо, но не ожидала, что спрос приведет к коллапсу в магазинах.

Adidas занимается вопросом с целью обеспечения торговых точек формой на случай победы южноамериканской сборной в финале в воскресенье.

Однако текущий дефицит породил производство и реализацию поддельных футболок, о чем известно в том числе Ассоциации футбола Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ