Овечкин о 802-й шайбе: «Исторический момент. Кто знает, кто забьет 800 в следующий раз? Надеюсь, у кого-то получится»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин назвал историческим достижением свой 802-й гол в НХЛ. 

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Когда ты приходишь в лигу, то не думаешь о том, что побьешь рекорд Горди Хоу, Уэйна Гретцки или любой другой. Мысли примерно такие: «Итак, я буду выступать в НХЛ, постараюсь хорошо играть и делать все возможное». Все, что происходит прямо сейчас, это чудо. 

Это исторический момент. Кто знает, кто забьет 800 голов в следующий раз? Надеюсь, у кого-то получится. Мне повезло, что я смог остаться здоровым и забросить столько шайб. 

Прежде всего, хочу сказать спасибо всем своим партнерам, с которыми я выхожу на лед. Спасибо тренерам за доверие. Без них я бы никогда не достиг всех этих вех», – сказал Овечкин. 

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Coongur
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Истерический момент. То ли еще будет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Круть
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ключевое слово про здоровье.
Без такого могучего запаса прочности мы не вели бы сейчас речь о погоне за Грецки.
Удачи Саше и минимума травм, остальное обязательно будет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мэттьюс сможет если не будет травм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MVG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотелось бы, чтоб рекорды бились как можно чаще. Спасибо, Саша, что ты нам эти эмоции даришь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давай Саня ✊🏼 наш нагибает в Штатах
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vdvbill.e1.ru
#####, не мешки ворочать
Согласен. Мешки ворочать, много ума не надо ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vdvbill.e1.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
#####, не мешки ворочать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий