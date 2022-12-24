Овечкин о 802-й шайбе: «Исторический момент. Кто знает, кто забьет 800 в следующий раз? Надеюсь, у кого-то получится»

назвал историческим достижением свой 802-й гол в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Когда ты приходишь в лигу, то не думаешь о том, что побьешь рекорд , или любой другой. Мысли примерно такие: «Итак, я буду выступать в НХЛ, постараюсь хорошо играть и делать все возможное». Все, что происходит прямо сейчас, это чудо.

Это исторический момент. Кто знает, кто забьет 800 голов в следующий раз? Надеюсь, у кого-то получится. Мне повезло, что я смог остаться здоровым и забросить столько шайб.

Прежде всего, хочу сказать спасибо всем своим партнерам, с которыми я выхожу на лед. Спасибо тренерам за доверие. Без них я бы никогда не достиг всех этих вех», – сказал Овечкин.

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Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!