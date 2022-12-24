Жамнов об Овечкине и рекорде Гретцки: «После Хоу станет попроще в плане давления. Поэтому нужно сконцентрироваться, бросать и бросать»

Теги Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Он молодец, на него было оказано приличное давление в плане того, чтобы превзойти Хоу. Теперь же ему станет попроще, потому что есть существенный разрыв между нынешним достижением и следующей отметкой.

Поэтому ему нужно сконцентрироваться, и, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», – сказал главный тренер сборной России. 

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

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7 комментариев

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Рамиль Кизимов
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Ответ prus_3
У этого «Вашингтона» вообще есть какие-то цели в сезоне, кроме как поддерживать Овечкина в его погоне за рекордами?
Попасть в плей-офф. У Вашингтона больше очков чем у Нефти праймового некставана, лол)
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Светлов
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Поздравляю Ови!
В Новый год, в новом статусе!
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Амфитрион
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Да, тащем-то Саня и так всю карьеру бросает и бросает, вряд-ли ему надо еще больше концентрироваться на этом.
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крок 58
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Ответ prus_3
У этого «Вашингтона» вообще есть какие-то цели в сезоне, кроме как поддерживать Овечкина в его погоне за рекордами?
Целей больше нет! И не только в этом сезоне! )) А в трёх! Потому что иметь в составе рекордсмена покруче любых кубков Стэнли)))
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prus_3
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У этого «Вашингтона» вообще есть какие-то цели в сезоне, кроме как поддерживать Овечкина в его погоне за рекордами?
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Кукич
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Бросать в пустые
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SS19
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Поэтому ему нужно сконцентрироваться, и, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», – сказал главный тренер сборной России.

Как говорил один "профессионал" - "яйца в кулак и на пятак" ))
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