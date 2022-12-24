Жамнов об Овечкине и рекорде Гретцки: «После Хоу станет попроще в плане давления. Поэтому нужно сконцентрироваться, бросать и бросать»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах .

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Он молодец, на него было оказано приличное давление в плане того, чтобы превзойти Хоу. Теперь же ему станет попроще, потому что есть существенный разрыв между нынешним достижением и следующей отметкой.

Поэтому ему нужно сконцентрироваться, и, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», – сказал главный тренер сборной России.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!