Жамнов об Овечкине и рекорде Гретцки: «После Хоу станет попроще в плане давления. Поэтому нужно сконцентрироваться, бросать и бросать»
Алексей Жамнов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Он молодец, на него было оказано приличное давление в плане того, чтобы превзойти Хоу. Теперь же ему станет попроще, потому что есть существенный разрыв между нынешним достижением и следующей отметкой.
Поэтому ему нужно сконцентрироваться, и, как говорил Сергей Федоров, бросать и бросать», – сказал главный тренер сборной России.
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
В Новый год, в новом статусе!
Как говорил один "профессионал" - "яйца в кулак и на пятак" ))