Ротенберг об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша правильно сказал – он везунчик. Нужно идти шаг за шагом. Желаю здоровья, в первую очередь»

Теги СКА ФХР Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Остались ли сомнения, что он догонит Гретцки? Тут нужно идти шаг за шагом. Саша правильно сказал в интервью – он везунчик.

В первую очередь, желаю ему здоровья. Это большой труд. За каждой шайбой стоит огромный труд. Еще 92 шага до Гретцки», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

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9 комментариев

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Vy_Ao
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В какой-то степени он прав, карьера Овечкина легендарна отсутствием каких-то серьёзных проблем со здоровьем. И это ничем, кроме везения, не объяснить.
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Басанг Басангов
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Что по этому поводу думают уважаемые всем спортсом Терюшков, Валуев, Мостовой и Журова? И этот как его из медиафутбола чувак
Сибскана, надоел уже
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Кеша
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Овечкин сказал , что он везунчик из-за своей природной скромности . А по факту - это талант помноженный на тяжелый труд !
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Вадим Скорин
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Везунчик? Сегодня даже в пустые в борьбе с разворота. Вся карьера в НХЛ это борьба. Он бьёт, его бьют, не помню ни разу, чтобы Овечкин сопли распускал ни на площадке ни за её пределами. Отсюда и такое уважение даже от соперников. Да глянуть, что творилось на трибунах и это в Вашингтоне, люди пришли на хоккей и их любимая команда, с любимым капитаном победила. Везунчик потому что, вкалывает и держит себя в 37 лет. Овечкину здоровья и пусть радует нас своей игрой. Кому не нравится, учитесь у команды " Виннипег ", это про спорт.
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Tigran007
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Теперь все должны высказаться!
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pele_kan
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конечно, Уэйн и Ови везунчики. То ли дело ротенберг - всего добился сам исключительно огромным трудолюбием и упорством. 800 матчей просмотреть это вам не 800 шайб каких-то забить.
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Летучий финн
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По мнению Ротенберга Гретцки везунчик? Или я не так понял?
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Yhan
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Ответ Владимир Кувшинов
Блин и это вылез!🤦‍♂️
Погоди еще не вес ФХР проснулся
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Владимир Кувшинов
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Блин и это вылез!🤦‍♂️
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