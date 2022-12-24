Ротенберг об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша правильно сказал – он везунчик. Нужно идти шаг за шагом. Желаю здоровья, в первую очередь»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Остались ли сомнения, что он догонит Гретцки? Тут нужно идти шаг за шагом. Саша правильно сказал в интервью – он везунчик.

В первую очередь, желаю ему здоровья. Это большой труд. За каждой шайбой стоит огромный труд. Еще 92 шага до Гретцки», – сказал главный тренер и первый вице-президент .

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