Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» из-за попадания шайбы в лицо. Защитника «Вашингтона» доставили в больницу
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» из-за попадания шайбы в лицо.
Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба, бывшего игрока «Кэпиталс» Брендена Диллона.
Карлсон покинул площадку с помощью партнеров и был доставлен в больницу для профилактического наблюдения.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что в третьем периоде все мысли игроков команды были о Карлсоне.
«Кэпс» одержали победу над «Джетс» со счетом 4:1.
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