Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» из-за попадания шайбы в лицо. Защитника «Вашингтона» доставили в больницу

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Джон Карлсон Виннипег Бренден Диллон Хоккей

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» из-за попадания шайбы в лицо.

Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба, бывшего игрока «Кэпиталс» Брендена Диллона

Карлсон покинул площадку с помощью партнеров и был доставлен в больницу для профилактического наблюдения. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что в третьем периоде все мысли игроков команды были о Карлсоне.

«Кэпс» одержали победу над «Джетс» со счетом 4:1. 

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1 комментарий

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PRoducer
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