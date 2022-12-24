Карлсон не доиграл матч с «Виннипегом» из-за попадания шайбы в лицо. Защитника «Вашингтона» доставили в больницу

Защитник «Вашингтона» не доиграл матч с « » из-за попадания шайбы в лицо.

Это произошло в начале третьего периода после броска защитника канадского клуба, бывшего игрока «Кэпиталс» .

Карлсон покинул площадку с помощью партнеров и был доставлен в больницу для профилактического наблюдения.

Капитан « » сказал, что в третьем периоде все мысли игроков команды были о Карлсоне.

«Кэпс» одержали победу над «Джетс» со счетом 4:1.

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