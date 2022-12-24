«Ну не дебилы?» Быстров о словах ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

отреагировал на заявление ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022.

«Пффф! Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», – написал бывший футболист сборной России в телеграм-канале.

Ранее целевая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследования и провела наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угроз манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира не выявлено.

Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным. Об этом сообщила ФИФА