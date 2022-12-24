«Ну не дебилы?» Быстров о словах ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

Теги Владимир Быстров ФИФА ЧМ-2022 договорные матчи брань Футбол

Владимир Быстров отреагировал на заявление ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022.

«Пффф! Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», – написал бывший футболист сборной России в телеграм-канале.

Ранее целевая группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследования и провела наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угроз манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира не выявлено.

Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным. Об этом сообщила ФИФА

 

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26 комментариев

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Игорь Климов
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Ответ Бакинский Кот
Да , какие матчи ? Весь чемпионат был договорным. Лично я не сомневался до чемпионата , что этот " турнир" создали именно для Месси.
Точно, и Чемпионат Мира придумали тоже для Месси, когда он ещё не родился, чтобы потом ему подарить)
Откуда вы такие вылазите?
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Vinar
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Ответ Бакинский Кот
Да , какие матчи ? Весь чемпионат был договорным. Лично я не сомневался до чемпионата , что этот " турнир" создали именно для Месси.
И француз с аргентиским кипером заранее договорились куда он пробьет на 123 минуте
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Rinat Khudayberdin
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Ответ Криштиану Роналду
Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
Ты то знаешь
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Мадрид наказывает!
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Ответ Бакинский Кот
Да , какие матчи ? Весь чемпионат был договорным. Лично я не сомневался до чемпионата , что этот " турнир" создали именно для Месси.
Как и Копу Америка, которая проводилась раз в 4 года, внезапно стали каждый год проводить, чтобы девочка, завершившая карьеру в сборной после очередного заглота от Чили в финале (и смазанного пенальти) могла все же выиграть тутулок со сборной.
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Bekhzod Sidikov
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Ответ Криштиану Роналду
Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
Например, на матче Португалия -Гана
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Мадрид наказывает!
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Договорных не было, просто все знали, что протянуть нужно Аргентосов.
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воробей джек
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Вольдемар,что с тобой?
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Мэр Чунга-чанги
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Ответ QWertY
Может и дебилы, но не такие как ты, Володька)
Володьке виднее. Рыбак рыбака
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Ковид 07.10.52
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Ответ МТБ
Нет, они не дебилы, они бизнесмены. Даже если у них список договорняков лежит, оплаченный, со всеми доп. услугами, типа "ставить по пеналю для Месси в каждом матче", они типа что, должны выйти и озвучить? Зачем им это? Они бабосик получили, пошли его тратить и планировать дальше свои закулисные игры.
Каждый думает в меру своей испорченности....
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Ковид 07.10.52
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Питерскому этого не понять...он привык все по понятиям и в кабинетах....
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Lionel Van Damme
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Ответ repay
Завиду Владимиру. Живет в своем мире. Он там самый умный
Не единственный из владимиров
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Lionel Van Damme
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Ответ QWertY
Может и дебилы, но не такие как ты, Володька)
Вы уточняйте теперь лучше наверняка какой володька
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Бакинский Кот
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Да , какие матчи ? Весь чемпионат был договорным. Лично я не сомневался до чемпионата , что этот " турнир" создали именно для Месси.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Криштиану Роналду
Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
Согласен. Сложно представить, что непредвзятый судья за такой нырок против Ганы поставит пенальти 👎
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Мирзоанис Якубов
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Ало, Джанни, это Володька
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МТБ
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Нет, они не дебилы, они бизнесмены. Даже если у них список договорняков лежит, оплаченный, со всеми доп. услугами, типа "ставить по пеналю для Месси в каждом матче", они типа что, должны выйти и озвучить? Зачем им это? Они бабосик получили, пошли его тратить и планировать дальше свои закулисные игры.
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Pok_Toholo
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Ответ repay
Завиду Владимиру. Живет в своем мире. Он там самый умный
Он и там возможно не самый умный
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Руслан Чесебиев
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Англия - США, нулевая ничья вызвала много вопросов …
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Криштиану Роналду
Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
А Япония Испания? Договорной матч
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ repay
Завиду Владимиру. Живет в своем мире. Он там самый умный
Умом он не блещет
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ s_h_a_m_a_n
Дебилы бы признались)) 😏😏😏
Когда я увидел обнову спортса, я тоже самое сказал
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repay
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Завиду Владимиру. Живет в своем мире. Он там самый умный
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Игорь Замаруев
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Ответ Криштиану Роналду
Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
Как в матче Португалии и Ганы, да)
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s_h_a_m_a_n
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Дебилы бы признались))
😏😏😏
+6
-1
+5
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Криштиану Роналду
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Договорных матчей не было, было несколько договорных пенальти.
+24
-18
+6
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