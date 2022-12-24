Александр Дюков: «Карпин скорее за переход в Азию. Мы пришли к тому, что лучше играть, чем не играть»

Теги Ростов Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Футбол

Александр Дюков рассказал, что Валерий Карпин поддерживает переход РФС в Азию.

– Общались с Карпиным насчет перехода в Азию? Он не против?

– Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею [перехода в Азию]. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть – такое мнение Карпина, – ответил глава РФС.

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Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
60%
УЕФА

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23 комментария

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Ocelot
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Дюков как та кукушка из часов - выскакивает все время с одной и той же фразой "играть лучше чем не играть".
но о перспективах такого решения почему то ничего не говорит.
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v.belorussky
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Уже поскорее бы состоялся этот переход.
Надо добить такое бессмысленное явление, как российский футбол.
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Рав. Зильберман
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Ответ Данила Вишневский
Ну играйте. Мы это убожество смотреть не будем.
Конечно не будете. Увас электричества нету
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МИНИВА Жалюзи и рулонные шторы
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Ответ Данила Вишневский
Ну играйте. Мы это убожество смотреть не будем.
Говори за себя, какие мы 🤡
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СИ
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« кроме газпромовских денег»
А разве РФС не поддержал Инфантино письмом на его предстоящих выборах?
И вот самое интересное будет, в связи с этим, когда Инфантино будет продолжать прессовать и дальше наш футбол.
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StarkO
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Какая разница, где НЕ играть?
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VuNePonimaete
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Не знаю как вы, а я очень хочу посмотреть как они перейдут в Азию, где их снова забанят☺ будет красиво
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bobunsky
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Ответ sebastian1410
но бан ФИФА распространяется и на Азиатскую конфедерацию футбола. какая разница где быть забанненым в УЕФА или АФК? уж лучше в УЕФА
В АФК можно играть хоть какие-то официальные турниры, пускай даже без отбора на чм. Я согласен что азиатская ЛЧ и кубок Азии не то, к чему мы привыкли, мягко говоря. Но если убрать из рассуждений возможность вернуться в Европу, то уже не так плохо.
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sebastian1410
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Ответ bobunsky
Заметил, что все вокруг рассуждают с позиции того, что УЕФА и ФИФА когда-нибудь в обозримом будущем разбанит РФС. В таком случае да, лучше подождать отмены отстранений, согласен. Но с чего бы вдруг им отменять бан? Какую ценность, кроме газпромовских денег, для УЕФА представляет Россия? На одной чаще весов для них бабки, а на другой половина конфедерации, которая в любой момент может бойкотировать. То есть клубы могут вернуть даже в след году, но уверены ли вы что после этого не будет бойкота команд из РФ? Пример стыков показал как всё это решается. И никто не будет говорить о регламентах и технарях, если бойкотировать будет большинство.
но бан ФИФА распространяется и на Азиатскую конфедерацию футбола. какая разница где быть забанненым в УЕФА или АФК? уж лучше в УЕФА
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Фут.Боль
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Ответ Кукич
Азиатская федерация тоже контролируется ФИФА . Тем более азиатские топы тоже против . Смысл тогда переходить?
Нет,под эгидой АФК мы в азиатских кубках играть сможем если примут нас.Будет голосование. Наверняка, большинство будет не против.Топы азиатские против? Они разве уже как-то высказались по этому поводу? Вопрос только тут с ЧМ. А если бан будет 5 лет или 10 лет, А может и ещё больше, то смысл появляется?
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bobunsky
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Заметил, что все вокруг рассуждают с позиции того, что УЕФА и ФИФА когда-нибудь в обозримом будущем разбанит РФС. В таком случае да, лучше подождать отмены отстранений, согласен.
Но с чего бы вдруг им отменять бан? Какую ценность, кроме газпромовских денег, для УЕФА представляет Россия? На одной чаще весов для них бабки, а на другой половина конфедерации, которая в любой момент может бойкотировать. То есть клубы могут вернуть даже в след году, но уверены ли вы что после этого не будет бойкота команд из РФ? Пример стыков показал как всё это решается. И никто не будет говорить о регламентах и технарях, если бойкотировать будет большинство.
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СИ
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Ну если даже Карпин под руководством которого наша сборная не сумела выйти напрямую без переигровки из группы на чм 22 и которая отыграла «шикарно» три последних товарняка, и который , якобы» является гражданином Эстонии и Испании то, да, нужно обязательно переходить в Азию.
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Last avenger
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Интересно, они изначально тупые валенки или только когда до власти добираются
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Данила Вишневский
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Ответ Агалар
Боюсь мы любое убожество будем смотреть
Ну вы, может быть. А болельщик в широком смысле слова интерес потеряет. Доля просмотра товарищеских матчей с таджиками и узбеками на фоне цифра аналогичных матчей с европейскими командами это уже показывает.
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Агалар
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Ответ Данила Вишневский
Ну играйте. Мы это убожество смотреть не будем.
Боюсь мы любое убожество будем смотреть
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Кукич
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Ответ Фут.Боль
Стратегически? Лучше не играть сколько времени?
Азиатская федерация тоже контролируется ФИФА . Тем более азиатские топы тоже против . Смысл тогда переходить?
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Джа-Джа Бинкс
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Какой Карпин, блин? Сегодня он есть, завтра нет.
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Фут.Боль
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Ответ Wesley
Очень недальновидный взгляд. Стратегически значительно лучше не играть, чем переходить в слабую федерацию, из которой, наоборот, все бегут
Стратегически? Лучше не играть сколько времени?
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Remy Cabella
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Кто вам даст играть на ЧМ, даже если туда каким-то чудом отберетесь?
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Кукич
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Топы азиатской федерации: Япония, Ю. Корея, Австралия против и не будут играть плюс Сингапур с Малайзией.
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nobrainnopain
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Срочно отмените планы по переходу в азиатскую лигу, а то Данила Вишневский смотреть не будет☝️
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Wesley
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Очень недальновидный взгляд. Стратегически значительно лучше не играть, чем переходить в слабую федерацию, из которой, наоборот, все бегут
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Данила Вишневский
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Ну играйте. Мы это убожество смотреть не будем.
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