Александр Дюков: «Карпин скорее за переход в Азию. Мы пришли к тому, что лучше играть, чем не играть»
Александр Дюков рассказал, что Валерий Карпин поддерживает переход РФС в Азию.
– Общались с Карпиным насчет перехода в Азию? Он не против?
– Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею [перехода в Азию]. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть – такое мнение Карпина, – ответил глава РФС.
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но о перспективах такого решения почему то ничего не говорит.
Надо добить такое бессмысленное явление, как российский футбол.
А разве РФС не поддержал Инфантино письмом на его предстоящих выборах?
И вот самое интересное будет, в связи с этим, когда Инфантино будет продолжать прессовать и дальше наш футбол.
Но с чего бы вдруг им отменять бан? Какую ценность, кроме газпромовских денег, для УЕФА представляет Россия? На одной чаще весов для них бабки, а на другой половина конфедерации, которая в любой момент может бойкотировать. То есть клубы могут вернуть даже в след году, но уверены ли вы что после этого не будет бойкота команд из РФ? Пример стыков показал как всё это решается. И никто не будет говорить о регламентах и технарях, если бойкотировать будет большинство.