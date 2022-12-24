Александр Дюков: «Карпин скорее за переход в Азию. Мы пришли к тому, что лучше играть, чем не играть»

Александр Дюков рассказал, что поддерживает переход РФС в Азию.

– Общались с Карпиным насчет перехода в Азию? Он не против?

– Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею [перехода в Азию]. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть – такое мнение Карпина, – ответил глава РФС.

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