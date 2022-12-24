Талалаев считает Барриоса лучшим игроком в России: «Может выполнять и оборонительные, и атакующие действия. И сыграть на любой позиции»

объяснил, почему считает лучшим игроком России-2022.

Хавбек «Зенита» занял 6-е место по версии «Спорт-Экспресса».

«У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок « » как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника.

При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается.

Это комплексный футболист, который выделяется умением отбирать, выполнять большой объем работы, оказываться в нужной точке, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки.

Как мы видели, в последних матчах Семак универсализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак», — сказал главный тренер «Торпедо».