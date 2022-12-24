Талалаев считает Барриоса лучшим игроком в России: «Может выполнять и оборонительные, и атакующие действия. И сыграть на любой позиции»

Теги Зенит Андрей Талалаев премьер-лига Россия Вильмар Барриос Футбол

Андрей Талалаев объяснил, почему считает Вильмара Барриоса лучшим игроком России-2022.

Хавбек «Зенита» занял 6-е место по версии «Спорт-Экспресса».

«У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника.

При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается.

Это комплексный футболист, который выделяется умением отбирать, выполнять большой объем работы, оказываться в нужной точке, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки.

Как мы видели, в последних матчах Семак универсализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак», — сказал главный тренер «Торпедо».

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1 комментарий

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MAXIMum1
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Повезло Зениту с Барриосом. В жизни, в скандалах, инригах не замечен. На поле боец. Вцепится в соперника как бульдог, не отпустит.
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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