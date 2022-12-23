Грэм Сунесс: «Месси не нужно было выигрывать ЧМ, чтобы считаться величайшим. Он остался бы лучшим, даже если бы Аргентина не вышла из группы»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Грэм Сунесс ЧМ-2022 Футбол

Грэм Сунесс считает Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим игроком всех времен. Даже если бы Аргентина проиграла в финале или не вышла из группы, он все равно остался бы лучшим.

Я видел, как Месси заставлял топовых защитников выглядеть так, будто у них переплетены шнурки. Казалось, они попали во вращающуюся дверь и не знали, что с ним делать.

Дело не в том, что он не смог выйти на более высокий уровень на чемпионатах мира, он делал это против тех же игроков в Лиге чемпионов каждую неделю. Несмотря на это, я рад за него.

Я смотрел на Аргентину после матча, и все – сотрудники, игроки – были в слезах. Только один человек не был подавлен эмоциями – Месси. Кажется, у него по венам течет ледяная вода. 

Причина, по которой я считаю его величайшим в истории, заключается в его долголетии и стабильности», – сказал бывший тренер и игрок «Ливерпуля».

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17 комментариев

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MATRiX
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Ответ Леван Мкртчян
Месси железно работал с психологами. Видел всю карьеру Лео, но такого злого и уверенного ( по-хорошему) Месси - никогда. Его пенальти в послематчевой серии - это что-то с чем-то, это даже не удар на тренировке, а просто троллинг вратаря , причем в самом важном матче в его жизни
Мне кажется он уже сам для себя решил, что переживаниями в сборной только изводит себя. Наверное просто успокоился и решил играть, вести за собой команду - а там будь что будет. Как никак уже совсем взрослый дядька. Раньше порой смотрел на него в сборной и было ощущение, что смотришь не на лидера, очень неуверенно в себе выглядел.
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perfekte
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Ответ Игорь Климов
Чего ты несёшь?
в юношестве ему кололи гормон роста по ТИ, вы не знали, что ли? это сильнейший допинг, Марадона тоже невысокий, но ему не кололи, тогда не было знаний.
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Simbad
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Единственный конкурент для Месси это Лео. Лео Месси.
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Радость Ди Мария
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Месси и правда однажды изменился. Ледяной цветок.
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usman703
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Дело даже не в самом кубке. Просто Месси действительно хорошо провёл этот ЧМ. Признаюсь, после провального прошлого ЧМ не ожидал, что он в 35 будет так созидать. Дело даже не в стате, а в самой игре. То как он начинал и разгонял атаки, выводил на удары партнеров, обыгрывался с ними, обводил соперников на смещении- всё это было приятно видеть в игре.
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Игорь Климов
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Лео Месси величайший футболист современности, без вариантов! 🇦🇷
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Игорь Климов
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Ответ perfekte
"я видел, как Месси заставлял топовых защитников выглядеть так, будто у них переплетены шнурки" ________________________________________________________ либо шнурки, либо им просто не кололи гормон роста.
Чего ты несёшь?
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adeptik
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Месси это Месси. Отдельный субъект в истории футбола. Я не понимаю что здесь ещё можно обсуждать
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predMBAPPE
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Ответ Mark Safaniev
Пирс Морган : У Роналдо 500+ миллион подписчиков на Инстаграме, слабо!?
Месси: слабо 71.2млн за один пост?)
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AF007
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А помните с Месси какую-то смазливую цыпочку с макаронами на голове всë пытались сравнивать. Никто не знает, куда она подевалась?
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Леван Мкртчян
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Месси железно работал с психологами. Видел всю карьеру Лео, но такого злого и уверенного ( по-хорошему) Месси - никогда.
Его пенальти в послематчевой серии - это что-то с чем-то, это даже не удар на тренировке, а просто троллинг вратаря , причем в самом важном матче в его жизни
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perfekte
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"я видел, как Месси заставлял топовых защитников выглядеть так, будто у них переплетены шнурки"
________________________________________________________
либо шнурки, либо им просто не кололи гормон роста.
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Леван Мкртчян
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Ответ Mark Safaniev
Пирс Морган : У Роналдо 500+ миллион подписчиков на Инстаграме, слабо!?
Эти подписчики даже яйцо не могут нормально заплюсовать, чтобы догнать пост Месси . Хотя не исключаю , что там много нормальных людей, понимающих , что этого не стоит делать
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corazón blanco
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Согласен. Но было много разговоров, что вот у Пеле и Марадоны есть победы на Мундиале, а у Лионеля нет. Сейчас уже и это не работает)
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Mark Safaniev
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Пирс Морган : У Роналдо 500+ миллион подписчиков на Инстаграме, слабо!?
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Arman FCSM
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Как же надоели эти аргентинцы своего земляка восхвалять
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рукадзюбы
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И не поспоришь ведь Грэм)))
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