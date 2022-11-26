Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс критически высказался об Оливье Жиру.

Форвард повторил рекорд по голам за сборную Франции (51) в матче с Австралией (4:1) на .

«Я не самый большой его фанат. На прошлом ЧМ он провел семь матчей в качестве центрфорварда чемпионской команды и ни разу не пробил в створ ворот.

Думаю, он просто очень везучий человек. Но упоминать его в одном предложении с Анри – извините меня, конечно...

Я бы сказал, что его рекорд – следствие одного фактора, только одного: долго не играл за сборную из-за скандальных событий. Карим на другом уровне.

Это просто аномалия. Ему 36, стоит отдать ему должное за то, что он до сих пор в составе . Но за свой лучший сезон в Англии он забил 16 мячей в составе «Арсенала». Это много о чем говорит.

Будь Бензема на этом ЧМ, Жиру не получил бы столько игрового времени. Ему по-настоящему везет на протяжении карьеры», – сказал Сунесс в эфире ITV.