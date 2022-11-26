Грэм Сунесс: «У Жиру рекорд лишь потому, что Бензема долго не играл за Францию. Карим на другом уровне. И не упоминайте Оливье в одном предложении с Анри»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс критически высказался об Оливье Жиру.
Форвард «Милана» повторил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции (51) в матче с Австралией (4:1) на ЧМ-2022.
«Я не самый большой его фанат. На прошлом ЧМ он провел семь матчей в качестве центрфорварда чемпионской команды и ни разу не пробил в створ ворот.
Думаю, он просто очень везучий человек. Но упоминать его в одном предложении с Анри – извините меня, конечно...
Я бы сказал, что его рекорд – следствие одного фактора, только одного: Карим Бензема долго не играл за сборную из-за скандальных событий. Карим на другом уровне.
Это просто аномалия. Ему 36, стоит отдать ему должное за то, что он до сих пор в составе Франции. Но за свой лучший сезон в Англии он забил 16 мячей в составе «Арсенала». Это много о чем говорит.
Будь Бензема на этом ЧМ, Жиру не получил бы столько игрового времени. Ему по-настоящему везет на протяжении карьеры», – сказал Сунесс в эфире ITV.
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