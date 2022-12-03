Тебас о Суперлиге: «Реал» и «Барса» стали великими благодаря конкуренции в Ла Лиге. Пытаться сейчас дать пинка под зад остальным нечестно»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о «Барселоне» и «Реале» в контексте Суперлиги.

Глава чемпионата высказался об этом, комментируя неучастие этих команд в в ассамблее Ла Лиги.

«Реал» и , локомотивы испанского футбола, уже девяносто лет играют с «Осасуной», «Валенсией», «Леванте». Они стали великими, соревнуясь с ними.

Пытаться сейчас дать остальным пинка под зад нечестно с их стороны. Эти клубы – часть этого роста. Конкуренция помогла и «Барселоне» стать великими», – заявил Тебас.

Глава Ла Лиги Тебас: «Суперлига была бы абсолютна разрушительна для национальных лиг. «Юве» не может выступать лидером в финансовых вопросах, «Барса» тоже не пример для подражания»

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