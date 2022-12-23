Экс-игрок «Астаны» Влут: «Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком»

Теги Астана Рай Влут Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Нидерландский хавбек Рай Влут, в минувшем сезоне выступавший за «Астану», высказался об уровне жизни в Казахстане.

– Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком. Даже еда похожая.

– Где жизненные стандарты выше?

– В столице Астане местные живут достаточно богато. Но в других городах уровень жизни был низким. Это меня шокировало. В России явно не так.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Happy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
у казахов язык тюркский с примесями арабского и персидского, у русских смесь из славянских языков, латыни и взаимствованных слов с немецкого, французского, итальянского и в последнее врмея английского. вообще не похожи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий