Нидерландский хавбек Рай Влут, в минувшем сезоне выступавший за «Астану», высказался об уровне жизни в Казахстане.

– Казахи и русские — люди с одним менталитетом и языком. Даже еда похожая.

– Где жизненные стандарты выше?

– В столице Астане местные живут достаточно богато. Но в других городах уровень жизни был низким. Это меня шокировало. В России явно не так.

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