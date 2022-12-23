Джейми Каррагер: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению с матчами сборных. Качество несравнимо»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги ЧМ-2022 Футбол

Джейми Каррагер рад возвращению клубного футбола.

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 3:2.

«Я восхищаюсь обеими командами и их тренерами. То, что мы наблюдали, было просто великолепно. Ни одна из команд не уступила ни дюйма. «Сити» был лучше, но огромная заслуга «Ливерпуля» в том, что он остался в игре. Мы скучали по этому, не так ли?

Клубный футбол просто на другом уровне по сравнению с матчами сборных. Да, страны объединяются, мы видели сцены в Аргентине на фоне победы на чемпионате мира и эмоции, связанные с этим. Но качество, особенно когда играют эти два клуба, не идет ни в какое сравнение», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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25 комментариев

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Полуэктов Пётр
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Ответ Outis
Как же испоганили блок комментариев. Визуальный мусор и ноль логики.
Полностью согласен. Было намного удобнее и визуально понятнее. Один тот факт, что плюсы и минусы под комментарием - уже бесит. А еще при беглом взгляде не всегда очевидно где кончается ветка ответов на комментарий и где начинается другая...
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Schiaff1no
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Верните нормальные дизайн комментариев или хотя бы выбрать дайте.
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Экспертное мнение
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При наблюдении за играми Бразилии и Франции на этом ЧМ возникало ощущение, что они побились бы на равных с любым топ клубом, класс игроков точно позволяет. Да чего там на равных, Бразилия многих просто вынесла бы.
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Пирс Морган
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Ответ ZamoRano
Кстати, не вспомню больше ни одного клуба, прям все игрочишки которого опозорились на ЧМ🤣🤣👍
Конате проиграл финал ЛЧ, в последнем туре АПЛ, финал ЧМ)
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Ман Сити
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Ответ ZamoRano
Кстати, не вспомню больше ни одного клуба, прям все игрочишки которого опозорились на ЧМ🤣🤣👍
Да тут не то что они невнятно сыграли, а еще и напакостили своим сборныс своей игрой в большинстве своем6 Нуньес, Аллисон, Ван дейк, Хендерсон
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Outis
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Ответ Insan
Боюсь узнать что они сделали. Я ещё не успел обновить приложение)
Я с веб-версии. Возможно, в приложении не всё так страшно) Плюс мой юзерпик отображается неверно.
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Insan
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Ответ ZamoRano
Диего Коста и Маркос сенна поржали!
Ещё и Ансу Фати))) забыл про испанцев
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usman703
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Конечно, ведь у клуба есть возможность подбирать себе игроков исходя из бюджета и отлаживать взаимодействия игроков весь сезон. А в сборных уже другая ситуация, ну и индивидуальный уровень игроков вместе со сплоченностью играет там бОльшую роль.
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ZamoRano
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Ответ Ман Сити
Все игроки ливера провалили ЧМ без исключения, ливер даже на фоне сборных смотрелся бы как бестолковая беготня без идей
Кстати, не вспомню больше ни одного клуба, прям все игрочишки которого опозорились на ЧМ🤣🤣👍
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Ман Сити
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Все игроки ливера провалили ЧМ без исключения, ливер даже на фоне сборных смотрелся бы как бестолковая беготня без идей
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Максим Палыч
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Вот счас бы Ипсвич посмотреть какой-нибудь, другой уровень должно быть
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ZamoRano
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Ответ Insan
Ну, в принципе, всё верно. Среди сборных только Франция, Германия, Англия и Нидерланды имеют возможность собирать сборные со всего мира. Остальным приходится обходиться своими кадрами)))
Диего Коста и Маркос сенна поржали!
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Александр Зубков
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Каррагер, открыл Америку. Понятно , что клубы сыграннее. Годами примерно в одном составе, а тут собрались ( сборная ведь) и играют. Но сердца там в сборных, на мой взгляд больше .
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s_h_a_m_a_n
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Тем более, что это 2 английских клуба...
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Илья Укустов
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Клубному футболу при всей его крутости порой очень не хватает эмоций. Когда Аргентина забивала второй гол в финале - там игроки чисто на жилах бежали, видно, что последнее из себя выжимали в плане скорости, чтобы опередить соперника в одной отдельно взятой в атаке.

И ещё...клубный футбол выиграл бы, если бы куча классных игроков не сидела в запасах топ-клубов, а распределилась по середнякам. Та же Аргентина - не топовая по составу команда (даже если в будущем молодые ее игроки станут звездами - сейчас они игроки средних или чуть выше среднего клубов) с добавлением Месси, Ди Марии - способна 70 минут деклассировать в два раза более дорогой состав Франции с сильной скамейкой запасных.

А в клубном футболе все слишком предсказуемо, бабло правит
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Insan
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Ответ Outis
Как же испоганили блок комментариев. Визуальный мусор и ноль логики.
Боюсь узнать что они сделали. Я ещё не успел обновить приложение)
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Блуждающий странник
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Вот это открытие. В одном случае футболисты годами играют вместе и есть возможность выстроить целую философию в рамках одного коллектива, а в другом собираются вместе на пару недель. Забавно что на уровне сборных две команды, которые пытались строить систему на основе костяка из топ-клубов провалились с треском на ЧМ: Германия и Испания
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Outis
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Как же испоганили блок комментариев. Визуальный мусор и ноль логики.
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Insan
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Ну, в принципе, всё верно. Среди сборных только Франция, Германия, Англия и Нидерланды имеют возможность собирать сборные со всего мира. Остальным приходится обходиться своими кадрами)))
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ZamoRano
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Согласен, но наш пуль и на чемпионате мира бы опозорился(( достаточно вспомнить игру человека с женским именем и прической.
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corazón blanco
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Ну все логично, за топ-клубы играют лучшие игроки со всего земного шара, а не все сборные могут похвастаться таким количеством топ-игроков. Ну и конечно сыгранность в клубе будет намного лучше, чем в сборной.
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Пирс Морган
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Гомез на другом космическом уровне, а Нуньес лучше Месси и Мбаппе
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marco -81
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Вообще разные вещи сравнил Каррагер. Наверное, для "красного словца".
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fellx
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Ответ #SharkTeam
Футбол сборных он не про качество игры, он про все эти национальные штучки и духовитости
Футбол сборных уже стал про коррупцию, и лоббизм своих игроков к кубкам
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#SharkTeam
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Футбол сборных он не про качество игры, он про все эти национальные штучки и духовитости
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