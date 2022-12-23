Джейми Каррагер: «Клубный футбол на другом уровне по сравнению с матчами сборных. Качество несравнимо»
Джейми Каррагер рад возвращению клубного футбола.
Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги со счетом 3:2.
«Я восхищаюсь обеими командами и их тренерами. То, что мы наблюдали, было просто великолепно. Ни одна из команд не уступила ни дюйма. «Сити» был лучше, но огромная заслуга «Ливерпуля» в том, что он остался в игре. Мы скучали по этому, не так ли?
Клубный футбол просто на другом уровне по сравнению с матчами сборных. Да, страны объединяются, мы видели сцены в Аргентине на фоне победы на чемпионате мира и эмоции, связанные с этим. Но качество, особенно когда играют эти два клуба, не идет ни в какое сравнение», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
И ещё...клубный футбол выиграл бы, если бы куча классных игроков не сидела в запасах топ-клубов, а распределилась по середнякам. Та же Аргентина - не топовая по составу команда (даже если в будущем молодые ее игроки станут звездами - сейчас они игроки средних или чуть выше среднего клубов) с добавлением Месси, Ди Марии - способна 70 минут деклассировать в два раза более дорогой состав Франции с сильной скамейкой запасных.
А в клубном футболе все слишком предсказуемо, бабло правит