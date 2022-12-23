Пеп о 2 ассистах де Брюйне в матче с «Ливерпулем»: «Он играл так, словно внутри него горел огонь. Настоящая легенда»

оценил победу « » над « » (3:2).

Главный тренер «горожан» высказался после матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

«После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли чрезвычайно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.

Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.

Де Брюйне (автор двух голевых передач – прим. Sports.ru) играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь-восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подстегиваю его найти этот огонь», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты