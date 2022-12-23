Клопп недоволен отсутствием ВАР после 2:3 с «Сити»: «У Холанда был офсайд, но флажок не поднят, и это задает тон игре»

недоволен отсутствием ВАР на игре с « » (2:3).

Главный тренер « » высказался после матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

Согласно регламенту турнира, до полуфинальной стадии ВАР не используется.

«У Холанда в начале матча [на 6-й минуте] был офсайд. Он был, я вам говорю. Это задает тон игре. Был офсайд, но флажок не поднят, и это вызывает у вас плохое предчувствие.

Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть.

Была пара эпизодов с офсайдами, когда все на стадионе были убеждены, что там вне игры. Но мы, пожалуй, никогда об этом не узнаем, потому что не сможем посмотреть повтор.

Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было применять ВАР на некоторых стадионах. Но здесь, на матче «Сити» – Ливерпуль», есть все технические возможности, так почему бы нам не использовать их?» – сказал Клопп.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты