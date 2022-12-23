Гинер про Азию перед исполкомом РФС: «Есть такая часть света»

не ответил на вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Что скажете по сегодня?

– Есть такая часть света, – сказал президент незадолго до заседания исполкома , проходя мимо журналистов.

На сегодняшнем заседании исполкома РФС обсудят возможность перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сообщалось, что УЕФА выступает против ухода России. Также появлялась информация о том, что решение о переходе РФС в Азию вряд ли примут сегодня.