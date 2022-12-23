Клопп о 2:3 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» пропустил необязательные голы и мог забить больше»

оценил поражение «Ливерпуля» от « » в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:3).

«Мы применили схему, по которой давно не играли, и нужно было время, чтобы адаптироваться. В первые 15 минут у нас были реальные проблемы, из-за чего мы потеряли немного уверенности и играли не очень убедительно.

Мы пропустили абсолютно необязательные голы. У нас были хорошие отрезки, и мы могли забить больше. Что ж, с этим результатом придется жить.

Обе команды показали весьма интенсивную игру, и это нормально. В целом мы сыграли хорошо, но недостаточно хорошо для того, чтобы обыграть сегодня «Сити». Это кое-что объясняет, но не все. Просто получилось вот так.

Эта игра может стать хорошим фундаментом для нас в преддверии следующих матчей», – сказал главный тренер « ».

«Ман Сити» и «Ливерпуль» шикарно вернули клубный футбол. Холанд забивал, Дарвин мазал, а Де Брюйне раздавал ассисты