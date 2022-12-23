Широков о переходе в Азию: «Никто нас там не ждет. Разве Австралия, Япония и Южная Корея наши большие друзья на политическом поле?»

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Роман Широков высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Давайте честно: никто нас там не ждет. Австралия, Япония или Южная Корея хотят, чтобы появился еще один претендент на путевку на чемпионат мира? Почему-то думают, что большой начальник позвонит и все решит, но это далеко не так.

Разве эти страны — Австралия, Япония и Южная Корея — наши большие друзья на политическом поле? Почему мы решили, что Таджикистан, Узбекистан и Киргизия проголосуют так, как нам надо? Мы и сейчас слышим плач команд, что надо много летать, но в Азию надо летать больше.

В футболе мы не играем год, ничего страшного, надо работать над тем, чтобы наш рейтинг не упал резко, а не бегать туда-сюда. Какое мы отношение исторически имеем к Азии?

И может быть, сборной лучше не играть вообще, чем играть так, как мы провели три последних матча? Сборную превратили в клуб, где можно просматривать футболистов. Национальная сборная — витрина всего футбола, а не просмотровая комиссия. Если устраиваем просмотры, дискредитируем весь институт сборных. Это элита, которая представляет страну и дарит радость болельщикам.

Я против просмотров с прицелом на какой-то турнир, потому что в нашем случае и турнира может не быть, и игроки могут быть уже другие. Играете вы за страну, представляете страну – и состав должен быть сильнейшим», – сказал экс-игрок сборной России.

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