Фабрегас назвал «МЮ» с Роналду, Руни и Тевесом и «Челси» Моуринью сильнейшими соперниками, а Глеба, Бергкампа и Росицки – самыми техничными игроками «Арсенала» при нем
Хавбек «Комо» Франсеск Фабрегас ответил на вопросы пользователей Twitter.
– Самые техничные футболисты, с которыми вы играли в «Арсенале»?
– Бергкамп, Росицки и Глеб.
– Самые сильные соперники в АПЛ?
– «Манчестер Юнайтед» с Руни, Роналду и Тевесом, а также «Челси» времен Моуринью.
– Лучший молодой игрок на данный момент?
– Мне очень нравится Мусиала из «Баварии». Чрезвычайно талантливый, умный и, похоже, решительный игрок, – отметил Фабрегас.
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