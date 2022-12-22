Фабрегас назвал «МЮ» с Роналду, Руни и Тевесом и «Челси» Моуринью сильнейшими соперниками, а Глеба, Бергкампа и Росицки – самыми техничными игроками «Арсенала» при нем

Хавбек «Комо» ответил на вопросы пользователей Twitter.

– Самые техничные футболисты, с которыми вы играли в « »?

– Бергкамп, Росицки и Глеб.

– Самые сильные соперники в АПЛ?

– « » с Руни, Роналду и Тевесом, а также « » времен .

– Лучший молодой игрок на данный момент?

– Мне очень нравится Мусиала из «Баварии». Чрезвычайно талантливый, умный и, похоже, решительный игрок, – отметил Фабрегас.