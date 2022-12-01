Фабрегас говорил о Тчуамени с «Барсой»: «Она искала преемника Бускетса, но из-за проблем с деньгами не могла дать больше 40 млн евро»
Хавбек «Комо» Франсеск Фабрегас рекомендовал Орельена Тчуамени «Барселоне».
22-летний футболист летом перешел в «Реал Мадрид» из «Монако».
«Я много разговаривал с Орельеном, он расспрашивал меня об игре за такие клубы, как «Арсенал», «Челси», «Барселона». Я с радостью с ним делился. И я быстро понял, что он не такой, как остальные.
Я действительно обсуждал его с «Барселоной». Она хотела начать поиск преемника Бускетса, а я считал его идеальным вариантом. Но в то время у «Барселоны» были проблемы с деньгами, она не могла предложить свыше 40 млн евро.
Затем он перешел в «Реал», постоянно играет и стал незаменимым в сборной Франции. Я считаю, что у него нет потолка!» – заявил Фабрегас.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии