Фабрегас говорил о Тчуамени с «Барсой»: «Она искала преемника Бускетса, но из-за проблем с деньгами не могла дать больше 40 млн евро»

Хавбек рекомендовал «Барселоне».

22-летний футболист летом перешел в из «Монако».

«Я много разговаривал с Орельеном, он расспрашивал меня об игре за такие клубы, как «Арсенал», «Челси», . Я с радостью с ним делился. И я быстро понял, что он не такой, как остальные.

Я действительно обсуждал его с «Барселоной». Она хотела начать поиск преемника Бускетса, а я считал его идеальным вариантом. Но в то время у «Барселоны» были проблемы с деньгами, она не могла предложить свыше 40 млн евро.

Затем он перешел в «Реал», постоянно играет и стал незаменимым в сборной Франции. Я считаю, что у него нет потолка!» – заявил Фабрегас.

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