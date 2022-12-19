Франсеск Фабрегас: «Сити» с Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?»

выразил восхищение составом «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» с Хулианом Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?» – написал хавбек «Комо» в твиттере.

Альварес стал чемпионом мира-2022 в составе сборной . В 7 матчах на турнире в Катаре у него 4 забитых мяча. За « » 22-летний форвард забил 3 гола в 12 матчах . Подробную статистику Альвареса можно найти здесь.

провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и сделал 3 ассиста. Норвежский нападающий является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. Статистику Холанда можно посмотреть здесь.

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