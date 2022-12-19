Франсеск Фабрегас: «Сити» с Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?»
Франсеск Фабрегас выразил восхищение составом «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» с Хулианом Альваресом и Холандом в составе – это вообще честно?» – написал хавбек «Комо» в твиттере.
Альварес стал чемпионом мира-2022 в составе сборной Аргентины. В 7 матчах на турнире в Катаре у него 4 забитых мяча. За «Манчестер Сити» 22-летний форвард забил 3 гола в 12 матчах АПЛ. Подробную статистику Альвареса можно найти здесь.
Эрлинг Холанд провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и сделал 3 ассиста. Норвежский нападающий является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. Статистику Холанда можно посмотреть здесь.
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