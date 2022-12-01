Фабрегас о трудностях Месси в «ПСЖ»: «Он был привязан к «Барсе», а тут новая страна, новая лига. Но сейчас по игре видно, что Лео счастлив»
Хавбек «Комо» Франсеск Фабрегас высказался об игре форварда Лионеля Месси за «ПСЖ».
– Первый сезон во Франции был для Месси тяжелым, но сейчас он вернулся. Что изменилось?
– До переезда в Париж Месси играл лишь за один клуб. Он всегда был привязан к «Барселоне» и к самому городу. И ему, и его семье пришлось покинуть свое гнездышко, хотя они там были счастливы. Его дети ходили в местную школу, он собирался завершить там карьеру.
Знаете, мы профессиональные футболисты, но при этом тоже люди. Не всегда так уж легко со всем справляться.
И он, и его семья попали в новую среду, в новую страну, в новый чемпионат. Сейчас по его выступлениям можно понять, что Лионель счастлив в Париже.
Насчет его будущего я не в курсе, мы не обсуждаем эту ему. Это его личное дело, – сказал Фабрегас.
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