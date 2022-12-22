Канело о конфликте с Месси: «Я всегда буду защищать Мексику, но кое-что вышло из-под контроля. Рад чемпионству Аргентины, она заслужила»
Сауль Канело Альварес прокомментировал конфликт с форвардом Лионелем Месси.
«Я всегда буду защищать свою страну. Да, возможно, кое-что вышло из-под контроля, но это часть процесса обучения.
Все в порядке, я рад, что Аргентина победила. Она заслужила это, поздравляю», – сказал абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе.
После победы Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард Лионель Месси ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку соперников. Канело в связи с этим написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»
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