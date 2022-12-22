Новак Джокович: «Я восхищаюсь Месси и очень его уважаю. Он скромный, простой парень, который не теряет голову от успеха»

прокомментировала победу Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Мне повезло побывать там вживую. Многие считают, что это лучший финал чемпионата мира в истории. Какой выдающийся финал, как они выиграли, как их встречали дома.

Как поклонник спорта, как футбольный болельщик я, конечно, восхищаюсь Месси и очень его уважаю. Я думаю, что большая часть мира рада его достижениям. Он скромный, простой парень, который не теряет голову от успеха. Все эти годы, как мне кажется, служат прекрасным примером для всех детей, которые на него равняются, они хотят быть на него похожими».

Также 21-кратный победитель «Больших шлемов» высказался о своем влиянии на молодок поколение.

«Мне хочется верить, что люди, особенно дети и молодые люди, видят во мне себя. Я стараюсь всегда держать это в голове, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, что бы я ни говорил.

У нас, спортсменов, есть огромная привилегия – у нас есть платформа и возможность высказываться. За спортом следят миллиарды людей по всему миру. Спорт говорит на универсальном языке, он рушит все границы.

Надеюсь, многие дети возьмут в руки ракетки, наблюдая за мной или другими теннисистами».

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