Джефф Монсон сравнил Месси и Роналду: «Возраст повлиял на Криштиану. Лео – футболист №1»

Бывший боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о футболисте сборной Португалии Криштиану Роналду, который неудачно выступил на чемпионате мира в Катаре.

Роналду отметился одним голом на групповом этапе, а по ходу турнира потерял место в основном составе, уступив позицию форварда Гонсалу Рамушу из «Бенфики».

«Криштиану Роналду нравится мне как спортсмен и человек. Он очень добр со своими фанатами, особенно с детьми.

Роналду очень долгое время был отличным игроком и примером для большинства спортсменов, он один из лучших футболистов за всю историю.

Его упорству и трудолюбию может позавидовать любой спортсмен. Но, на мой взгляд, возраст повлиял на Роналду – он уже не тот игрок, которым был раньше. Для меня футболист номер один на данный момент – Лионель Месси», – сказал Монсон.

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