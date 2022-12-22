Жоан Лапорта: «Я никогда не хотел продавать Де Йонга, он один из лучших игроков «Барселоны»

Президент «Барселоны» отрицает намерение продать хавбека Френки де Йонга.

Летом сообщалось, что переговоры о приобретении нидерландца вел «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не хотел продавать Френки, потому что он один из лучших наших футболистов. Он один из самых талантливых игроков, молодой, но уже один из лидеров», – сказал Лапорта.

«Переход из «Барселоны» в «МЮ» – шаг назад. Де Йонгу лучше в «Сити» или «Арсенал». Бабел о Френки