«Переход из «Барселоны» в «МЮ» – шаг назад. Де Йонгу лучше в «Сити» или «Арсенал». Бабел о Френки
Экс-полузащитник «Ливерпуля» призвал Френки де Йонга не переходить в «Манчестер Юнайтед».
«Я бы не рекомендовал это делать, честно говоря. Не сейчас хотя бы. Ему нужна команда, которая хочет играть в футбол, в правильный футбол.
Да, у «МЮ» появился тренер, который способен в конечном счете, получив правильных игроков, добиться этого. И уже есть признаки того, что Эрик тен Хаг знает, что надо делать. Но пока что его работа совсем не того уровня, что в «Аяксе».
Поэтому для Френки переход из «Барселоны» в «МЮ» станет шагом назад. Я бы скорее предпочел его увидеть в команде вроде «Манчестер Сити», «Арсенала», если говорить о технических навыках», – сказал Бабел MyBettingSites.
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