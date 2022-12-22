Максим Канунников: «Изоляция даст России новых звезд. Возможно, делаем шажок назад, чтобы оттолкнуться и потом быть наравне с Европой»

прокомментировал отстранение России от международных турниров.

– Помнишь вообще свои эмоции, когда сборную отстранили от международных матчей?

– Одно слово олицетворяет то чувство. Несправедливость. Считаю, спорт должен находиться вне этих политических разногласий. Очень обидно. У нас был отличный шанс быть в Катаре, и его забрали.

– Как думаешь, у российского футбола есть будущее в условиях изоляции?

– Выскажу сугубо личное мнение. Кто-то скажет, сейчас у нас уровень сильно ниже, чем десять лет назад, и мои слова будут неоправданны.

Однако, мне кажется, в дальнейшем эта изоляция даст нам новых звезд, которые сейчас набираются опыта в своих командах, обрастают мясом, играют товарищеские матчи. И потом, когда настанет время и бан снимут, эти ребята будут готовы. А затем в Россию начнут возвращаться и топовые иностранцы.

Возможно, сейчас мы делаем шажок назад, чтобы оттолкнуться и впоследствии быть наравне с Европой, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.