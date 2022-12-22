Канунников потратил около 18 млн рублей на свадьбу: «Если есть возможность хорошо отпраздновать, почему нет?»

рассказал, сколько миллионов потратил на свадьбу.

– Ты рассказывал, что любил и хорошо отдохнуть в петербургский период карьеры. Что‑то яркое вспоминается?

– У меня был день рождения. На тот момент на Садовой открылся клуб. Мы сперва посидели в ресторане, а потом поехали в этот клуб в ложу, тогда там выступал Иван Дорн.

После этого мы поехали в другое место. Обычно же все так: вечером ресторан, играет музыка, а в полночь все перерастает в танцевальный формат. Так все и происходило.

– Сколько ты мог потратить за один вечер?

– У меня обычно не было каких‑то шикарных вечеринок. Что у меня было грандиозного – это свадьба. Об этом многие писали.

Для меня свадьба – это один раз в жизни. Если есть возможность хорошо ее отпраздновать, почему нет? Потрачено на нее было порядка 18 млн рублей, – сказал бывший нападающий сборной России и « ».