Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»

поделился эмоциями после победы в финале .

Аргентина обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

«Это потрясающе. Мы остались в истории этой страны. Скоро мы осознаем это, но пока еще нет. Лично мне немного грустно, потому что я провел чемпионат мира не так, как мне бы хотелось. Но я рад, потому что мы команда, и мы достигли этого вместе. Это безумие.

Я очень счастлив, благодарен своим товарищам по команде, своей семье, не говоря уже о стране. Пусть они подождут нас. Мы заслужили эту радость. Давайте отпразднуем это все вместе», – сказал нападающий « » и сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ