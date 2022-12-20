Полуавтоматическое определение офсайда введут в Серии А с 27 января

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Полуавтоматическая система определения офсайда будет использоваться в Серии А с 27 января.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил, что полуавтоматическое определение офсайда будет впервые использовано в матчах 20-го тура.

Технология задействует камеры по периметру стадиона для наиболее точного и быстрого определения офсайда. Ранее система использовалась на ЧМ-2022.

Полуавтомат для офсайдов внедрят на ЧМ-2022. Как работает этот продвинутый ВАР?

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