Полуавтоматическое определение офсайда введут в Серии А с 27 января

Полуавтоматическая система определения офсайда будет использоваться в Серии А с 27 января.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил, что полуавтоматическое определение офсайда будет впервые использовано в матчах 20-го тура.

Технология задействует камеры по периметру стадиона для наиболее точного и быстрого определения офсайда. Ранее система использовалась на ЧМ-2022.

Полуавтомат для офсайдов внедрят на ЧМ-2022. Как работает этот продвинутый ВАР?