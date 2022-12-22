Фирмино из-за травмы голени пропустит игру «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Форвард « » не сможет сыграть с «Манчестер Сити» этим вечером.

По сведениям The Athletic, бразилец пропустит игру Кубка английской лиги из-за повреждения голени. Его он получил на тренировке на текущей неделе.

Травма оказалась не очень серьезной, но в качестве меры предосторожности «Ливерпуль» предоставит нападающему отдых.

В текущем сезоне Фирмино провел 13 матчей в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00