Фирмино из-за травмы голени пропустит игру «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Кубок английской лиги Роберто Фирмино Здоровье Футбол

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет сыграть с «Манчестер Сити» этим вечером.

По сведениям The Athletic, бразилец пропустит игру Кубка английской лиги из-за повреждения голени. Его он получил на тренировке на текущей неделе.

Травма оказалась не очень серьезной, но в качестве меры предосторожности «Ливерпуль» предоставит нападающему отдых.

В текущем сезоне Фирмино провел 13 матчей в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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