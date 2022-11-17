«Ливерпуль» предлагает Фирмино продлить контракт по схеме «2+1». Форвард готов остаться в клубе

и ведут переговоры о продлении контракта.

По информации Goal, «красные» предлагают форварду новое соглашение сроком на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Срок действия нынешнего контракта истекает летом следующего года.

Бразилец открыт к идее продления контракта с английским клубом.

Фирмино перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В 13 матчах текущего сезона он забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

С подробной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.