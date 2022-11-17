«Ливерпуль» предлагает Фирмино продлить контракт по схеме «2+1». Форвард готов остаться в клубе
«Ливерпуль» и Роберто Фирмино ведут переговоры о продлении контракта.
По информации Goal, «красные» предлагают форварду новое соглашение сроком на 2 года с возможностью продления еще на один сезон. Срок действия нынешнего контракта истекает летом следующего года.
Бразилец открыт к идее продления контракта с английским клубом.
Фирмино перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В 13 матчах текущего сезона АПЛ он забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
С подробной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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