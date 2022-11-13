Клопп о Фирмино без ЧМ-2022: «Шок. Бразилия невероятно сильна, раз может позволить себе не брать его»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил решение не брать на ЧМ-2022.

«Я был шокирован, если честно. Он заслуживал поехать. Это показывает, что сборная Бразилии невероятно сильна и талантлива, раз может позволить себе не взять такого футболиста. Это безумие.

Конечно, мы с ним это обсуждали и продолжим общаться. Он, как легко можно представить, очень разочарован», – сказал Клопп.

Неймар, Винисиус, Дани Алвес, Каземиро, Рафинья, Жезус, Алиссон – в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022