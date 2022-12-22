Экс-игрок «МЮ» Паркер: «Месси – величайший. И Роналдо на этом уровне – он игрался с соперниками»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер назвал лучшего игрока в истории.

«Месси – величайший футболист всех времен. То, чего он добивался на протяжении стольких лет, – просто безумие. Я отношусь к нему с огромным уважением. Не могу не назвать его.

Но и старый Роналдо, Роналдо Назарио, определенно был на этом уровне. Каждую неделю он просто игрался со своими соперниками. Я обожал смотреть его матчи.

Я никогда не видел, как Диего Марадона играл за клуб, только на YouTube, но, разумеется, видел его матчи за сборную Аргентины. Он был невероятен. Но я все равно ставлю Месси на первое место», – заявил Паркер.

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