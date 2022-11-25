Экс-игрок «МЮ» Паркер допускает увольнение тен Хага: «Новые владельцы могут привести своего тренера, и придется все начинать с нуля»

Пол Паркер считает, что новые владельцы «МЮ» могут уволить Эрика тен Хага.

Ранее семья Глейзеров, которая владела клубом с 2005 года, объявила о готовности продать .

«Время Глейзеров в «МЮ» было действительно драматичным. Никто не понимал, насколько плохо все закончится, когда ушел сэр . Глейзеры были настоящим кошмаром, особенно после ухода Робина ван Перси и Фергюсона».

Больше всего меня беспокоит то, что новые владельцы могут привести своего тренера. Если это произойдет, «Манчестер Юнайтед» придется начинать все с нуля», – сказал экс-игрок манкунианцев в интервью Futbin.

Эрик тен Хаг был назначен главным тренером «МЮ» в апреле этого года.

Фанаты «МЮ» – Глейзерам: «Вы сделали заявление, которое болельщики ждали 17 лет. Настоятельно призываем вас продать клуб быстро – в футболе промедления губительны»