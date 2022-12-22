Дзюба был интересен «Монце» Берлускони, но форвард хочет играть в РПЛ (Sport24)

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Клуб Серии А интересовался Артемом Дзюбой.

«Монца» активно интересовалась 34-летним экс-форвардом «Зенита». В подписании был заинтересован владелец клуба Сильвио Берлускони, утверждает Sport24.

«Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Монца», набрав 16 очков в 15 матчах, занимает 14-е место в таблице Серии А.

В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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