Дзюба был интересен «Монце» Берлускони, но форвард хочет играть в РПЛ (Sport24)
Клуб Серии А интересовался Артемом Дзюбой.
«Монца» активно интересовалась 34-летним экс-форвардом «Зенита». В подписании был заинтересован владелец клуба Сильвио Берлускони, утверждает Sport24.
«Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
«Монца», набрав 16 очков в 15 матчах, занимает 14-е место в таблице Серии А.
В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Комментарии