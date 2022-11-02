Гендиректор «Севастополя»: «У нас есть игроки с украинским футбольным гражданством. Украина не дает добро на их регистрацию в РФС»

Гендиректор «Севастополя» рассказал о процессе включения крымских клубов в российский футбол.

– Пришел документ почему-то от КФС, а не . Будто не клубы планируют включить в ФНЛ, а КФС. Попросили предоставить до 7 ноября заявку футболистов с указанием футбольного гражданства.

– У вас игроки с украинским футбольным гражданством?

– Конечно. Есть и с украинским, и с российским. Хоть у нас все ребята – граждане России, но кто-то просто не имеет российского футбольного гражданства. Получить футбольный паспорт можно только после регистрации в РФС. Но восемь лет Украина не дает на это добро.

– Значит, может так получиться, что запретит футболистам с украинским футбольным гражданством играть во Второй лиге?

– Теоретически – да, для какой-то части футболистов, которые имеют украинское футбольное гражданство, все может сложиться негативно. Но если РФС допустит клубы, то надо допускать и футболистов. Почему кто-то должен быть обделен? – сказал .