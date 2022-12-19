Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 – лучший в истории. Даже лучше камбэка «Ливерпуля» в ЛЧ-2005»
Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон считает финал ЧМ-2022 лучшим в истории.
«Это точно лучший финал, что я видел. Да что там – один из лучших матчей в принципе!
Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сэйвы.
Думаю, это лучший финал, что я видел. Он даже лучше, чем игра в Стамбуле в 2005 году, когда «Ливерпуль» сделал камбэк, потому что это финал чемпионата мира – главный матч в футболе.
За пределами Ливерпуля вообще никто не ценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов», – сказал Джонсон.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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