Пиняев назвал Малкома лучшим игроком Мир РПЛ в 2022 году

рассказал, какого игрока Мир считает лучшим в 2022 году.

«Лучший футболист 2022 года? Наверное, », – сказал полузащитник « ».

Также Пиняев не смог назвать лучшего футболиста в самарской команде, но отметил, что с уважением относится к более опытным игрокам.

«Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», – заявил 18-летний футболист.