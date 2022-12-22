Пиняев назвал Малкома лучшим игроком Мир РПЛ в 2022 году
Сергей Пиняев рассказал, какого игрока Мир РПЛ считает лучшим в 2022 году.
«Лучший футболист 2022 года? Наверное, Малком», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
Также Пиняев не смог назвать лучшего футболиста в самарской команде, но отметил, что с уважением относится к более опытным игрокам.
«Всех, кто старше меня, стараюсь слушаться и прислушиваться к их советам. Потому что они больше меня прожили и в больших моментах разбираются», – заявил 18-летний футболист.
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