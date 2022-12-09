Беллингему постоянное место в старте и доверие тренера в новом клубе важнее, чем размер зарплаты

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Стали известны требования Джуда Беллингема к новому клубу.

Как сообщает Sport Bild, полузащитнику «Боруссии» важно, чтобы в новом клубе у него были постоянное место в стартовом составе и долгосрочное доверие со стороны тренера.

Эти аспекты для англичанина играют более значимую роль, чем размер зарплаты.

Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне у центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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