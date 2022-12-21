Роналду ждет вариантов в Европе. «Аль-Наср» сообщил его окружению, что предложение в силе

Нападающий Криштиану Роналду еще не согласился заключить контракт с « ».

По данным журналиста Фабрицио Романо, 37-летний португалец по-прежнему ждет предложений от европейских команд. Решение касательно своего будущего он примет в предстоящие дни.

«Аль-Наср» связался с окружением Роналду и подтвердил свое намерение подписать с игроком контракт до 2025 года. Клуб из чемпионата Саудовской Аравии не намерен отступать.

Криштиану находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». С его статистикой можно ознакомиться здесь.